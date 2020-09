Kilian conferma l’interessa del Milan, ecco le parole del giocatore

Luca Kilian, difensore in forza al Mainz, nel corso di un’intervista alla Bild ha parlato dell’interesse del Milan

Luca Kilian, difensore in forza al Mainz e alla Nazionale della Germania Under 21, nel corso di un’intervista alla Bild ha parlato di calciomercato. Ecco l’indiscrezione rivelata alla testata tedesca in merito ad una trattativa con il Milan: «C’era l’opzione Milan, ma l’ho scartata: per me non è mai stata una strada percorribile quella. In nessun caso avrei accettato: non mi vedo ancora all’estero, voglio prima affermarmi in Bundesliga» ha dichiarato il forte centrale tedesco che ha confermato di voler militare nella prossima stagione ancora in Bundesliga.