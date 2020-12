Kessie: «Non ho mai avuto l’intenzione di andare via dal Milan»

Franck Kessie, intervenuto ai microfoni di Sky, ha parlato del match contro il Parma e delle voci di mercato che in passato lo hanno travolto

Kessie: «Ha ragione il mister perché non siamo usciti dal campo contenti per il pareggio, volevamo vincere. Con Pioli e con i nuovi giocatori c’è coesione nello spogliatoio. Io non ho mai avuto l’intenzione di andare via, e anche la società non mi ha mai detto che sarei stato ceduto. Ho un contratto e resto al Milan».