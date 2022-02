ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Non c’è solo la Juve sulle tracce di Kessié. Il centrocampista del Milan è nel mirino anche di un top club spagnolo

In casa rossonera tiene banco la questione rinnovo di Kessiè, sempre ormai più improbabile. Su di lui c’è la Juve che dovrà sfidare però un top club per strappare l’ivoriano al Milan.

Per As, infatti, anche il Real Madrid avrebbe iniziato a chiedere informazioni per il centrocampista in scadenza di contratto con i rossoneri. I blancos, come la Juve, non hanno presentato offerte ufficiali. Kessie, dal canto suo, sembra aver deciso di lasciare il Milan a giugno.