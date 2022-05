Kessie, l’ex allenatore: «Meglio nei due di centrocampo che sulla trequarti»

Mario Drago, ex allenatore di Kessie ai tempi del Cesena, ha parlato così del centrocampista rossonero a Sky Sport

Domenica contro l’Atalanta Franck Kessie verrà con tutta probabilità confermato al fianco di Tonali nella mediana rossonera. Sul ruolo dell’ivoriano è intervenuto il suo ex allenatore ai tempi del Cesena Mario Drago. Le sue dichiarazioni a Sky Sport.

«E’ arrivato a Cesena negli ultimi giorni di mercato. Doveva lavorare soprattutto sull’aspetto tattico. Era arrivato come quinto difensore centrale, ma si distraeva troppo e in quel ruolo non te lo puoi permettere. L’ho provato quindi da centrocampista centrale e mi impressionò molto, era davvero difficile da saltare nell’uno contro uno. Avevo trovato un centrocampista formidabile. In quel ruolo ha avuto la sua maturazione definitiva. Trequartista? Può fare tutti i ruoli, ma per me non può rendere al meglio in quella posizione perchè a volte deve giocare anche spalle alla porta. Giocare in un centrocampo a due è il ruolo in cui rende al meglio.»