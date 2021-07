Kessie: «Donnarumma e Calhanoglu? Arrivati sostituti da Milan»

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Franck Kessie ha anche parlato della partenza di Calhanoglu e Donnarumma

«Se mi dispiace? Ovvio, abbiamo condiviso una parte importante della nostra vita. E poi Gigio è in questo momento il portiere più forte al mondo. Ma io non posso entrare nelle decisioni di altre persone, comando solo per me. Mi dispiace molto, ma sono arrivati nuovi giocatori importanti. Da Milan».