Kessie, accordo più vicino: serenità ed ottimismo prima di tutto, il che lascia pensare ad una vera e propria formalità ormai. Come riporta Tuttosport di questa mattina, con il rientro in Italia del giocatore post olimpiadi, si dovrebbe accelerare la tempistica relativa alla contrattazione che porterà al prolungamento del contratto, in scadenza nel 2022.

CLIMA IDEALE- Dopo l’incontro tra il manager Atangana e il d.s. Massara dei giorni scorsi, si prosegue in un clima decisamente più ottimistico. Il Milan si starebbe avvicinando alle richieste del giocatore, il quale ha sempre dichiarato di voler rimanere.