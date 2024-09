Kempes ELOGIA IL MILAN: «Mi ha impressionato in QUEST'OCCASIONE, sul campionato...»

Kempes ELOGIA IL MILAN: «Mi ha impressinato in QUEST’OCCASIONE, sul campionato…». Il commento della leggenda argentina

Mario Kempes, ex giocatore argentino leggendario, ha parlato a La Gazzella dello Sport. Di seguito il suo commento, in particolare sul Milan e sulla possibile corsa Scudetto.

KEMPES – «Inter favorita? Non posso dirlo con certezza, non ho la giusta conoscenza delle squadre italiane: ho visto il Milan dal vivo durante la tournée estiva e mi ha impressionato, ma in campionato non è partito bene. La Juventus è andata un po’ giù negli ultimi anni, ma si è organizzata e sembra pronta a tornare ai suoi livelli. E c’è pure l’Atalanta: ha un gioco spettacolare»