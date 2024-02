Kelly Milan, chieste informazioni sul centrale: c’è un ostacolo per il suo arrivo. In estate si libererà dal Bournemouth

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan per la difesa c’era anche quello di Lloyd Kelly. Il centrale inglese continua a piacere ai rossoneri, i quali sono tornati a chiedere informazioni per lui.

Il difensore del Bournemouth è in scadenza a giugno 2024 e in estate sarà libero di trasferirsi a parametro zero. Il Diavolo non è l’unico club interessato ad avere il classe 1998, motivo per cui la trattativa non è così facile. A riferirlo è Calciomercato.com.