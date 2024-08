Kean DIMENTICA l’interesse del Milan: «Qui sono nel posto giusto, ora devo..»

Kean ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari della Fiorentina contro la Puskas Akademia negli spareggi di Conference League

Le parole di Kean, ex obiettivo del Milan, ai microfoni di Sky Sport dopo il pari della Fiorentina contro la Puskas Akademia negli spareggi di Conference League:

LE PAROLE – «Mi è servito, il primo tempo abbiamo sofferto, poi abbiamo spinto nel secondo tempo. Dobbiamo entrare più nell’impatto della partita, hanno buoni giocatori però l’unico cosa è che dobbiamo lavorare sull’approccio alla partita. La squadra crede in me, il mister crede in me. Quest’anno è una delle annate più importanti per me, abbiamo una buona squadra e adesso dobbiamo pensare alla partita di domenica. e sono convinto di essere nel posto giusto? Assolutamente si, sono qui per dimostrare e adesso sta a me dare il massimo in campo»