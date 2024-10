Kalulu: «Romagnoli mi ha preso bene. Thiago Motta? Con lui siamo molto liberi e ci possiamo divertire». Il commento dopo Juve Lazio

Kalulu a Sky Sport ha commentato la vittoria della Juve contro la Lazio, incluso l’episodio che ha portato all’espulsione di Romagnoli. Queste le parole dell’ex Milan.

PARTITA – «Sull’azione già immaginavo come tirare, poi mi ha preso bene. Sono una squadra organizzata e in dieci non si sono aperti e trovare le imbucate era difficile. A livello tecnico possiamo fare meglio, questa squadra è difficile da muovere e fargli gol».

THIAGO MOTTA – «La cosa che mi piace di più è che in campo si vede il lavoro, dobbiamo sempre dare il massimo ma ci possiamo anche divertire, siamo molto liberi di provare l’azione. Tutti possiamo esprimere il nostro calcio».

