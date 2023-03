Kalulu ricorda l’arrivo al Milan: le sue parole

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha ricordato il suo arrivo in rossonero nell’estate 2020: decisivo un confronto con Maldini

Durante l’intervista a Repubblica, Pierre Kalulu ha parlato così del suo arrivo al Milan:

«Giocavo in seconda squadra al Lione. Maldini e Massara, in videochiamata, mi hanno detto cose entusiastiche sul mio modo di giocare: poteva dirmele solo chi mi aveva osservato a lungo. Questo mi ha lusingato. Mi trattavano da giocatore importante, eppure non avevo fatto niente da professionista. Per quanto facessi finta di niente, era molto bello: mi hanno detto che con me il Milan si sarebbe preso tutto il tempo necessario, che mi avrebbe aspettato 2 mesi, 6 mesi, 1 anno, 1 anno e mezzo».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA