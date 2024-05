Kalulu recuperato al 100%, il francese torna in pianta stabile: l’infortunio è ormai alle spalle! Cosa filtra verso Milan Cagliari

Una delle migliori notizie arrivate da Milan Genoa, match pareggiato dai rossoneri per 3 a 3 nell’ultimo turno di campionato, è stato il rientro in campo a tutti gli effetti di Pierre Kalulu. La stagione, fino a questo momento, per il francese è stata un calvario: mancava dal campo dallo scorso 17 marzo.

Il difensore ha ormai recuperato a tutti gli effetti dall’infortunio. Come confermato da Sky Sport, è tornato in pianta stabile tra i calciatori a disposizione di Stefano Pioli e sarà convocato anche per la prossima sfida contro il Cagliari (da capire se potrà avere chance anche dal 1′).