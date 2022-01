Kalulu: «Quello dove sono arrivato non era più il grande Milan»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pierre Kalulu, in una intervista concessa a BeIn Sports ha parlato dell’esperienza al Milan. Questo uno stralcio delle sue parole:

ARRIVO AL MILAN – «Ho fatto un po’ fatica a realizzare, perché quello in cui sono arrivato non era più il grande Milan. Ma ho visto l’entusiasmo intorno al club e tutti sappiamo che ci vuole tempo per adattarsi a quello che ci viene chiesto, ma penso di essere sulla strada giusta. Ho rischiato venendo qui, ma anche all’OL avevo dei dubbi sullo spazio che avrei potuto avere. E venendo da un club come il Lione, sogniamo tutti di raggiungere una squadra come il Milan, così l’ho fatto».