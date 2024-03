Kalulu via dal Milan? Il difensore sacrificato sul mercato per finanziare nuovi colpi, lo scenario

Il calciomercato Milan è sempre attivo, il tal senso non solo acquisti ma anche cessioni. Tra queste la possibile di Kalulu

Tra le possibili operazioni del calciomercato Milan, in vista della sessione estiva, potrebbe esserci anche la cessione di un big come Pierre Kalulu.

Come riportato da Calciomercato.it, il difensore potrebbe portare circa 25 milioni di euro nelle casse del club rossonero, tesoretto prezioso per dare l’assalto a nuovi obiettivi e cambiare il volto della difesa. Su tutti piace Buongiorno ma restano nel mirino anche altri come Brassier e Lacroix.