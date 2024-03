Kalulu Milan, quanti dubbi sul futuro! Non è da escludere questo scenario: ultimissime

Kalulu Milan, quanti dubbi sul futuro! Non è da escludere questo scenario: le ultimissime sul centrale rossonero

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto su Kalulu. Il nuovo infortunio in cui è inciampato il difensore ha riacceso qualche voce sul suo futuro, col Milan che starebbe facendo delle serie valutazioni in vista dell’estate.

Non è e non sarà da escludere una possibile partenza nel prossimo mercato, chiaramente tutto subordinato al tipo di offerte che arriveranno. L’annata in corso è stata compromessa dai guai fisici e i dubbi sul futuro aumentano.