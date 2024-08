Kalulu Juve, NOVITÀ da Milanello: cos’è successo nell’ULTIMO allenamento del Milan. Il difensore si è allenato?

Tra i calciatori in uscita dal mercato Milan c’è Pierre Kalulu, il quale da giorni pare essere in chiusura per il trasferimento alla Juve. Il francese non ha preso parte al match contro il Monza nel Trofeo Berlusconi ma il suo trasferimento in bianconero non è stato ancora definito.

Ecco perché, nel corso dell’allenamento odierno della squadra di Paulo Fonseca a Milanello, il difensore ha regolarmente lavorato assieme ai suoi compagni, in attesa che vengano definiti gli ultimi dettagli per la sua cessione.