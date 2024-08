Kalulu via dal Milan: CIFRE e DETTAGLI dell’operazione CONFERMATE, un nodo da sciogliere

Kalulu sembra sempre più vicino all’addio al Milan con destinazione Juventus. Cifre e formula dell’operazione confermate

Ore roventi . Kalulu sembra sempre più vicino all’addio al Milan con destinazione Juventus. Cifre e formula dell’operazione confermate:

come riportato da Daniele Longo prestito a 3.5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 14 più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Resta da capire invece le condizioni per far scattare l’obbligo.