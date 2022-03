Kalulu: «Addio al Lione? Sognavo di affermarmi lì ma...»

Pierre Kalulu, difensore del Milan, è tornato a parlare dell’addio al Lione dell’estate 2020: le sue dichiarazioni complete

Pierre Kalulu è tornato a ricordare il suo addio al Lione dell’estate 2020. Le sue parole all’Equipe:

«Il sogno era brillare tutti assieme al Lione, ma non è successo. Se possiamo farlo in nazionale, però, è ancora meglio. A Milano, in termini di sogni, ho alzato l’asticella. Era complicato all’inizio perché ero solo, ma Milano è una città piacevole e giocare nel Milan mi ha aiutato molto».