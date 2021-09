Kakà: «Scudetto? Il Milan ha qualcosa in più, ma vi dico la mia»

Kakà, ex storico giocatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Si parla di scudetto

Kakà, ex storico giocatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Si parla di scudetto:

«Penso che possa essere la volta buona per il Milan. Ha continuità, mentre le altre hanno perso qualcosa: la Juve non ha più Ronaldo, l’Inter dovrà redistribuire le risorse senza Lukaku. Romelu è il numero uno, mi ricorda il miglior Adriano: forza fisica, intelligenza, velocità. Un anno fa il Milan ha girato in testa dopo l’andata, poi l’Inter ha preso il comando e ha vinto con merito. Ma Pioli ha rinunciato a lungo a Ibra, Conte Lukaku lo aveva sempre. Oggi Ibra è ancora lì e si è aggiunto Giroud, penso e spero che si possa arrivare davanti alla fine».