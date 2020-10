Kabak e Rudiger, il Milan tenterà di chiudere per uno dei due

Kabak e Rudiger, manca poco alla chiusura del mercato e il Milan si prepara all’ultimo colpo di mercato per la difesa

Manca poco alla chiusura del mercato e il Milan si prepara all’ultimo colpo di mercato. Manca ancora un centrale di difesa da regalare a Stefano Pioli. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando su due fronti: Kabak e Rudiger.

Per i lturco ci sarà un rilancio in serata (l’ultimo probabilmente) per tentare l’acquisto a titolo definitivo: lo Schalke 04 chiede 25 milioni di euro, il Milan ne offre 10 al momento. L’alternativa è rappresentata da Antonio Rudiger che potrebbe arrivare in prestito dal Chelsea. Il tedesco potrebbe essere un’operazione last minute, sempre se non si dovesse inserire prepotentemente il Tottenham (che ha mollatp Skriniar).