Juventus-Milan: Pioli può contare sulla cabina di regia al completo

Juventus-Milan: Stefano Pioli può contare su due elementi importanti in rosa, Bennacer e Tonali. La cabina di regia è al completo

Bennacer e Tonali, coppia di lusso e Pioli ha il doppio play. L’algerino sta ritrovando il ritmo, l’azzurro cresce: per la Juventus il tecnico potrà scegliere il regista migliore.

All’andata a San Siro contro i bianconeri l’algerino era fermo da un mesetto per infortunio, mentre Tonali era in tribuna per squalifica. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.