Juventus, Cassano: «Vittoria meritata col Chelsea, ma gioca malissimo»

Cassano alla Bobo TV ha parlato della Juventus vittoriosa contro il Chelsea in Champions League: le sue dichiarazioni

Cassano è intervenuto alla Bobo TV per analizzare la vittoria della Juve contro il Chelsea in Champions League.

«La Juve ha strameritato di vincere. Poteva vincere anche 2-3 a zero, facile. Fondamentale: ha vinto strameritando la partita. Analizzando, non aveva punte e Chiesa ha fatto partita una clamorosa. Però non posso vedere una partita di 95 minuti così triste, tutta la partita a difendere. Il Chelsea non è mi è piaciuto, ma la Juve, che ha un tipo di status guadagnato in cento anni, ha fatto una partita tutta dietro la linea della palla e ripartendo in contropiede. Qualcuno ha scritto ‘Tuchel vai a lezione da Max’, ma Tuchel sta scrivendo pagine inenarrabili in campo internazionale. Può darsi che arriva quarto o non si qualifica, ma con le sue idee lui cerca di fare la partita giocando in area. A me questo calcio esalta. La Juve ha giocato in contropiede una partita difensiva di 95 minuti. Per una squadra come la Juve, non posso pensare che possa giocare così».