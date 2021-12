Juve, problema attacco: l’incompiuto Dybala, la chimera Vlahovic – CN24

Se la Joya regala sempre meno gioia, il resto della banda convince men che meno. Morata vive di momenti, ma ha troppo spesso dimostrato di essere tenero per competere ai massimi livelli. Kean ha tutta l’aria di intraprendere una carriera da eterna promessa non mantenuta, mentre Kaio Jorge non ha ancora fornito segnali convincenti e il pericolo “meteora” non è poi così distante. Insomma un attacco nel complesso così mediocre (nel senso di “nella media”) non lo si vedeva in bianconero dai tempi di Matri, Quagliarella e Vucinic. Quando però c’era in panchina un certo Antonio Conte, capace di trasformare l’acqua in vino pregiato.

E allora il calciomercato di gennaio si propone all’orizzonte con la speranza di elettrizzare l’ambiente. Inarrivabile la chimera Vlahovic, inutile sperarci più di tanto: un po’ per la mancanza di liquidità nelle casse della Juventus e un po’ perché con una Fiorentina così prepotentemente in lotta per l’Europa pare impensabile la cessione a metà del cammino.

Resta più viva che mai invece la suggestione Icardi, del quale il Paris Saint Germain probabilmente non vede l’ora di liberarsi. Ma i dubbi restano notevoli su un giocatore in costante declino di rendimento e ormai più avvezzo alle copertine dei rotocalchi e agli scatti social da influencer. E senza considerare la variabile Wanda, una mina vagante per qualsiasi club. Insomma, una scommessa: intrigante e stimolante, ma pur sempre una scommessa. Più di qualcosa, però, va fatto. Senza remore.