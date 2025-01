Juve Milan, il pronostico di Dumfries: sulla seconda semifinale di Supercoppa l’ha detto veramente!

Juve Milan, Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha indicato chi preferirebbe tra bianconeri e rossoneri in finale

Cosi Denzel Dumfries, autore di una doppietta in Inter Atalanta, ha parlato cosi in conferenza stampa dopo il 2-0 della squadra di Inzaghi. Ecco le sue parole davanti ai giornalisti su chi preferirebbe in finale lunedì 6 gennaio:

MILAN O JUVE?- «Vediamo domani, due grandi squadre. Abbiamo perso col Milan e pareggiato con la Juve in campionato, dobbiamo fare meglio contro una o l’altra».

LA CONFERENZA STAMPA DI DUMFRIES