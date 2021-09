Juve Milan su DAZN! Probabili formazioni e ultime sulla sfida, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A

Juve-Milan rappresenta il big match della quarta giornata del campionato di Serie A (GUARDALA QUI). Squadre che viaggiano su due momenti diametralmente opposti: i bianconeri sono reduci da un solo punto in tre partite (risollevati dal successo di Champions con il Malmoe), mentre i rossoneri hanno fatto 3 su 3 con Sampdoria, Cagliari e Lazio.

Due dubbi di formazione per Massimiliano Allegri: ballottaggio in difesa tra Chiellini e De Ligt per affiancare Bonucci, così come è incerta la presenza di Chiesa. Discorso analogo per il Milan, con il punto interrogativo legato al ritorno di Ibrahimovic. Se lo svedese non dovesse farcela, dentro Giroud dal primo minuto.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

