Juve Lazio 1-0: l’autogol di Gila fa volare Thiago Motta al primo posto, espulso Romagnoli. Il resoconto del match dello Stadium

La Juve batte la Lazio 1-0 per 1-0 nella sfida del sabato sera valida per l’8° giornata di Serie A. A decidere il match dello Stadium è stato un autogol di Gila al minuto 85 propiziato da un cross di Cabal dalla sinistra. La Lazio è rimasta in 10 uomini dal 24′ per l’espulsione dell’ex Milan Romagnoli.

Questa vittoria permette a Thiago Motta e ai bianconeri di volare al primo posto in classifica al pari del Napoli che giocherà domani contro l’Empoli.