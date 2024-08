Jovic Milan: triplo NO alle ipotesi per il futuro, COSA FILTRA sulla permanenza in rossonero

Il futuro di Jovic resta un’incognita. L’attaccante serbo avrebbe rifiutato tre offerte per il futuro lontano dai rossoneri

Va o resta? Il futuro di Jovic resta un’incognita. L’attaccante serbo avrebbe rifiutato tre offerte per il futuro lontano dal Milan:

come riportato da Calciomercato.com tanti i sondaggi stoppati sul nascere. Un po’ di Arabia Saudita, sempre attiva sui nomi forti anche se non in ascesa del calcio europeo; l’Olympiacos campione della Conference League in finale contro la Fiorentina, ex squadra proprio di Jovic; un club dalla Russia e anche uno dalla Turchia. Nessuna di queste opzioni ha incontrato il gradimento di Jovic, che da parte sua vorrebbe ancora giocarsi le proprie chance in rossonero come fatto negli ultimi 12 mesi.