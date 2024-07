Jovic Milan, il serbo è IN USCITA? Prima PROPOSTA dalla Turchia: la RISPOSTA dei rossoneri ad una sua eventuale cessione

Luka Jovic è stato confermato dal calciomercato Milan pure per la prossima stagione, anche se non è così scontata la sua permanenza in rossonero. Sono diversi i movimenti in vista per il reparto offensivo rossonero che potrebbero coinvolgere anche il serbo.

Nel caso in cui dovesse arrivare un altro attaccante oltre a Morata, l’ex Real Madrid sarebbe in uscita. A riferirlo è il giornalista Gianluigi Longari su X, che parla di una prima proposta arrivata per lui dal Fenerbahce, ma ritenuta troppo bassa dai rossoneri.