Jovic Milan: il serbo ha confermato i suoi LIMITI in attacco, lo SCENARIO per il futuro in rossonero

Contro il Torino Fonseca ha preferito Jovic a Morata come titolare dell’attacco del Milan. Il serbo però ha confermato i suoi limiti

Tra le note negative della prima gara ufficiale del Milan della stagione contro il Torino c’è sicuramente Luka Jovic, schierato titolare da Paulo Fonseca al centro dell’attacco rossonero al posto di Morata.

Come riportato da il Corriere della Sera, il serbo ha confermato i suoi limiti: senza un centravanti al suo fianco è del tutto inutile. Uno scenario che potrebbe far rivedere a Fonseca i piani per le gerarchie in attacco.