Jovic Milan, CONFRONTO Ibrahimovic-Ramadani! Top club in pressing, può PARTIRE in inverno

Jovic Milan, confronto Ibrahimovic-Ramadani: la Juve in pressing sull’attaccante serbo che può lasciare Milanello a gennaio

Calciomercato Milan sempre aperto. In vista di gennaio, come riportato da calciomercato.com, è da tenere sotto controllo la situazione legata a Luka Jovic.

PAROLE – «L’agente dell’attaccante serbo, Ramadani, si sta già muovendo da settimane sul mercato per capire quali piste battere per il proprio assistito. Ci sono diverse possibilità dai campionati esotici e a queste Fali vuole aggiungerne una ben più importante: la Juventus. Al momento si tratta solo di uno scenario favorito dall’infortunio di Milik. Jovic conosce molto bene Vlahovic per la comune esperienza con la nazionale serba e potrebbe tornare a essere la sua prima alternativa anche in una squadra di club. Il Milan, dal canto suo, ha già messo in programma un‘eventuale cessione di Jovic a gennaio. Questa, qualora dovesse davvero materializzarsi, non cambierebbe molto i programmi: Fonseca pensa a Okafor sempre come jolly da utilizzare con più continuità nella seconda parte di stagione. Ibrahimovic e Moncada resterebbero comunque vigili sul mercato alla ricerca di un attaccante con caratteristiche simili a quelle di Morata».