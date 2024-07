Jovic Milan, futuro più che mai in bilico: come possono cambiare i PIANI del club sul mercato

Jovic Milan, futuro più che mai in bilico: come possono cambiare i PIANI del club rossonero sul calciomercato

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si è concentrata anche sul futuro di Luka Jovic, che nonostante il recente rinnovo del contratto con il Milan non è certo di restare in rossonero.

Stando a quanto si apprende dal quotidiano un’eventuale offerta per l’attaccante serbo costringerebbe il Diavolo a rivedere le proprie strategie per quanto riguarda il reparto offensivo, con un nuovo innesto là davanti che a quel punto diventerebbe un’esigenza da assecondare.