Jovic Milan, il futuro è sempre più in bilico: due ATTACCANTI pronti a sostituirlo in caso di addio. I nomi e le mosse dei rossoneri

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Luka Jovic, svelando come il serbo sia tutt’altro che sicuro di restare al Milan nonostante il recente rinnovo del contratto.

Nel caso in cui dovesse concretizzarsi una sua partenza in questi ultimi giorni di mercato il Milan si adopererebbe immediatamente per sostituirlo a dovere: in particolare piacciano Broja del Chelsea e Abraham della Roma.