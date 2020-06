Jovic, al Real Madrid è arrivata anche un’offerta dall’Inghilterra

Luka Jovic è un obiettivo di mercato per l’attacco rossonero. Le possibilità di centrare il colpo ci sono, ma c’è una novità

Luka Jovic è un obiettivo di mercato per l’attacco rossonero. Le possibilità di centrare il colpo ci sono, anche grazie alla volontà del ragazzo di cambiare aria in estate. Anche i rapporti tra Milan e Real Madrid sono buoni, come testimonia l’operazione Theo Hernandez della scorsa estate. Eppure nelle ultime ore va segnalata un’offerta interessante da parte del Manchester United che potrebbe rimettere in discussione tutto: secondo la stampa spagnola le Merengues vogliono ascoltare i Red Devils e magari inserire Rashford nell’operazione.