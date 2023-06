Genoa, Martinez esalta Maignan: le sue parole

Il portiere del Genoa, Josep Martinez, ha elogiato Mike Maignan, estremo difensore del Milan: belle parole anche per Onana

Intervistato dal Secolo XIX, Josep Martinez, portiere del Genoa, ha voluto dire la sua su Onana e Maignan. L’estremo difensore dei rossoblù non vede l’ora di sfidare alcuni grandi portieri nella prossima stagione in Serie A, come quello dell’Inter e quello del Milan.

LE PAROLE –: «Fin da bambino uno dei miei sogni era riuscire a giocare a San Siro, adesso con il Genoa avrò questa possibilità. E due volte, con Milan e Inter. Non vedo l’ora di sfidare Onana e Maignan. Due portieri forti, molto simili come caratteristiche. Forti tra i pali e con grande personalità. Due tra i migliori portieri del campionato».