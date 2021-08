Jorginho, l’agente: «Pallone d’Oro scandalo? Cassano ha un problema»

Joao Santos, agente di Jorginho, risponde alle critiche di Antonio Cassano sulla possibile vittoria del Pallone d’Oro del centrocampista

«Crederci sempre. Vogliamo vincere. Jorginho ha ottenuto grandissime cose. Champions League, Europeo, Supercoppa, riconoscimento di miglior calciatore della Champions. Beh, al Pallone d’Oro è giusto pensarci e crederci. Cassano dice che sarebbe uno scandalo? Se lo dicessero Messi o Cristiano Ronaldo rispetterei la loro parola. Loro hanno vinto talmente tanto che dovrebbero comprare un’altra casa per conservare i trofei. Cassano forse è frustrato perché non ha vinto niente in carriera, magari avrebbe voluto vincere qualche riconoscimento personale importante. Le sue parole sono ridicole. Dimostra solo frustrazione».