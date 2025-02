Joao Felix Milan, la spiegazione di Conceicao non lascia dubbi! Parole chiare del portoghese

Condividi via email

Joao Felix Milan, arriva la spiegazione di Sergio Conceicao sulla mancata sostituzione del portoghese contro il Feyenoord

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Torino–Milan, Sergio Conceicao ha dichiarato:

JOAO FELIX – «Joao Felix? Non averlo cambiato col Feyenoord è stata una mia scelta, sono pagato per questo. In quel momento mi sembrava la scelta giusta, Santiago ha avuto qualche problema fisico nelle ultime settimane ed era molto stanco a fine partita. Alla fine tutti siamo grandi allenatori guardandosi indietro».

