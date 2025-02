Joao Felix Milan, l’eliminazione europea non cambia i piani: strategia definita per tenerlo a Milanello

Joao Felix Milan, l’uscita dalla Champions League non cambia i piani per il futuro: rossoneri intenzionati a trattenerlo nella prossima stagione

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nonostante la clamorosa eliminazione dalla Champions League, il calciomercato Milan non ha cambiato idea per quanto riguarda il futuro di Joao Felix, arrivato a gennaio in prestito dal Chelsea.

I rossoneri sono intenzionati a trattenerlo rinnovando il prestito per poi parlare di un acquisto a titolo definitivo a partire dall’estate del 2026. Il calciatore dal canto suo ha già aperto alla permanenza.