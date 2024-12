Jimenez a Milan Tv: «Emozione inspiegabile, ringrazio il mister. Penso che sta sera...»

Le dichiarazioni di Jimenez a Milan Tv dopo Milan Genoa, terminata con il risultato di 0-0 con conseguente contestazione dei tifosi

Sull’esordio da titolare in Serie A

“È un’emozione che non si può spiegare”.

Sulla sua prestazione

“Si sono contento per la mia partita. Volevo ringraziare il mister per avermi dato la fiducia e fatto giocare una partita così. Mi dispiace per i tifosi per la serata che è stata”.

Cosa è mancato stasera?

“Solo il gol penso. Abbiamo giocato una buona partita secondo me”.