Jeda: «Scudetto Milan? Il derby di ritorno ha spostato gli equilibri»

Jeda, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione “A tutto mercato” ha parlato così del Milan:

«Nel calcio non esiste il dover vincere. L’Inter sicuramente aveva la rosa più forte e ha fatto qualche passaggio a vuoto. Il Milan è stato bravo a non sbagliare in quelle partite dove l’ha fatto l’Inter e penso che il derby abbia spostato gli equilibri»