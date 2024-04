Zanetti a Sky: «Mi aspettavo lo scudetto ad inizio stagione. Ecco dove lo colloco»

Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, ha parlato nell’immediato post-partita dello scudetto vinto nel derby: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky dopo Milan-Inter, Javier Zanetti ha dichiarato:

PAROLE – «Me l’aspettavo. Conosco questo gruppo e i valori che ha. Hanno fatto una cosa straordinaria e l’hanno meritato. I momenti ci sono stati fin dall’inizio. Si sapeva che c’erano delle difficoltà ma l’hanno superata. Il divario con la seconda in classifica lo dimostra. Lo colloco in una classifica importante di tutti quelli che ho vinto. Un lavoro straoridnario da parte di tutti, poi vincerlo in un derby e con questa atmosfera. I ragazzi non si rendono conto adesso ma quando passeranno gli anni vedranno che la seconda stella l’hanno scritta loro. Qui è stato bravo il mister, a scegliere questi giocatori funzionali: sanno cosa fare in campo, si aiutano, hanno grande capacità tecnica. Questo spirito si è visto fin dall’inizio. Una vittoria di tutti, di quelli in campo, quelli fuori: ognuno sempre al servizio per poter migliorare e poter essere di supporto. Anche i tifosi sono stati straordinari. Unico modo di vincere è che tutti vadano nella stessa direzione».