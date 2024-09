Jacobelli: «Non si può GIUDICARE il lavoro di Fonseca dopo 3 partite, il PROBLEMA del Milan è questo. E Cardinale…». Le parole

Il giornalista Xavier Jacobelli a Tmw Radio ha commentato il caso Leao Theo Hernandez durante Lazio Milan.

LE PAROLE – «Intanto Ibrahimovic ha seguito sempre la squadra dalle tournée australiana. Tutte le discussioni su di lui sono state superficiali. Cardinale invece era in tribuna all’Olimpico e quindi chi meglio del proprietario poteva intervenire, tant’è che risulta che abbia sgridato i due giocatori. Detto ciò non è possibile giudicare il lavoro di Fonseca dopo tre partite. Lo si giudicherà dopo un percorso che gli abbia permesso di sviluppare le sue idee. La sconfitta di Parma è stata disastrosa, scaturita da una prestazione pessima e ora tocca ai giocatori dimostrare il pieno sostegno all’allenatore. Il problema comunque non è rappresentato da Ibrahimovic, ma dalle difficoltà soprattutto difensive della squadra».