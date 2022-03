Jacobelli: «Il derby di Coppa Italia conferma la flessioni di Inter e Milan»

Xavier Jacobelli ha rilasciato qualche dichiarazione sul Milan e sulla Coppa Italia. Le sue parole ai microfoni di TMW

«Sul fronte milanese lo 0-0 di San Siro ha confermato la flessione del rendimento delle squadre di Pioli e Inzaghi. Per la Juventus la vittoria ottenuta in modo fortunoso, senza 8-9 giocatori, è molto importante e mette in discesa la semifinale di ritorno. Bello il gesto di Vlahovic con Venuti a fine partita, il centravanti si è dimostrato molto maturo anche davanti ai tanti cori razzisti.»