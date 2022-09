Jacobelli: «Con la vittoria contro la Dinamo il Milan ha capito una cosa»

Xavier Jacobelli ha commentato la vittoria del Milan contro la Dinamo Zagabriaa: i rossoneri possono andare lontano

Ospite di Milan Tv, Xavier Jacobelli ha dichiarato:

«Penso che il Milan abbia capito che in Europa può arrivare lontano. La squadra ha confermato in campo ciò che Pioli ha detto in sede di presentazione. Era molto ottimista, aveva visto una squadra in forma, carica di energie e di entusiasmo. È stata una prova collettiva che ha confermato la crescita di rendimento del Milan. Successi così netti in campo internazionale sono molto corroboranti. Sarà molto interessante la doppia sfida con il Chelsea».