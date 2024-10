Jacobelli commenta la squalifica di Theo: «Parliamo di un'architrave del Milan, in rossonero dal 2019. Può capitare un periodo di scarsa vena e poi...»

Le parole del giornalista Xavier Jacobelli riguardo il periodo nero di Theo Hernandez in questo avvio di stagione del Milan

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, il giornalista Xavier Jacobelli ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo il periodo difficile di Theo con il Milan in Serie A.

PAROLE – «Parliamo di un signore di 27 anni, nazionale francese, uno dei capitani di Deschamps e nel Milan gioca nel 2019. Theo è un architrave del Milan, un grande giocatore decisivo nell’anno dello scudetto. Può capitare un periodo di scarsa vena e possono esserci episodi di nervosismo come quello che ha procurato la squalifica di due giornate. Io credo anche che il valore assoluto del giocatore sia tale da non metterlo in discussione».