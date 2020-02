Jack Bonaventura verso l’addio, su di lui c’è la Roma

Elliott non sembra disposto al rinnovo di Bonaventura, la Roma prova a contattare Mino Raiola per l’affare a costo zero

Mino Raiola, al termine di Milan-Juventus, ha sottolineato come Jack Bonaventura possa separarsi dai rossoneri al termine della stagione. Il centrocampista sta giocando poco e, complice il contratto in scadenza a giugno, potrebbe accasarsi in un altro club.

Il rinnovo ancora non è arrivato, motivo per cui la Roma potrebbe farsi avanti con un proposta interessante per il giocatore. Gazidis non sembra disposto a concedere un rinnovo multimilionario nemmeno ad uno dei più talentuosi della rosa rossonera, la Roma potrebbe quindi approfittarne a costo zero.