Italiano Milan, il tecnico dopo il KO con l'Olympiacos: «Futuro? Parlerò con la società, in questo momento...»

Italiano Milan, il tecnico dopo il KO della Fiorentina contro l’Olympiacos: «Futuro? Parlerò con la società, in questo momento…»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta arrivata ai supplementari della Finale di Conference League contro l’Olympiacos per 1 a 0, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, accostato anche alla panchina del Milan, si è espresso così sul proprio futuro.

LASCIARE IN QUESTO MODO FA PIÙ MALE? – «Perdere fa sempre male. Arrivare in fondo è un grande merito, ma non noi siamo riusciti ad alzare un trofeo. Fa parte del processo di crescita, anche se il cammino viene un po’ macchiato quando vedi piangere i ragazzi. Eravamo convinti in un epilogo diverso rispetto allo scorso anno».

SUL MIO FUTURO – «In questo momento anche io sono troppo deluso e dispiaciuto perché ero il primo a crederci, domenica ci aspetta un’altra partita a Bergamo poi si chiuderà la stagione e parlerò con la società».