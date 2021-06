Italia Under 18, vittoria sull’Austria: in campo Desplanches e N’Gbesso

L’Italia Under 18 batte in amichevole i pari età dell’Austria per 3-1. In campo anche i due giovani rossoneri

Buon successo per l’Italia Under 18. I ragazzi di Nicolato piegano per 3-1 i pari età dell’Austria allo stadio Gino-Colaussi di Gradisca d’Isonzo. Succede tutto nel secondo tempo, con la doppietta di Baldanzi ed il gol nel finale di Faticanti. Inutile per gli ospiti la rete di Barlov.

Spazio per due giovani rossoneri nel primo tempo. In porta Sebastiano Desplanches ed in attacco Henoc N’Gbesso.