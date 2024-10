Italia Israele: orario, probabili formazioni e dove vedere il match

Italia Israele: tutte le info sul match valido per la quarta giornata della competizione Nations League. Le ultimissime notizie

Allo Stadio Friuli di Udine si giocherà la sfida di Nations League tra Italia-Israele. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida dove ci sarà il giocatore del Milan Gabbia.

Le probabili formazioni

Italia (3-5-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Udogie; Retegui, Raspadori. Ct: Spalletti.

Israele (3-4-2-1): Glazer; Feingold, Nachmias, Baltaksa; Abada, Jaber, Abu Fani, Haziza; Gandelman, Gloch; Baribo. Ct: Shimon.

Orario e dove vederla in tv

Italia-Israele si gioca alle ore 20:45 di lunedì 14 ottobre per il girone di Nations League. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti su Rai 1. Per vedere la partita in streaming, sarà disponibile sulla piattaforma Rai Play.