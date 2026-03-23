Italia Irlanda del Nord, ci sarà una prima volta! Ufficiale l’annuncio della FIGC. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calcio italiano compie un passo decisivo verso l’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali. In occasione della delicatissima semifinale dei play-off mondiali tra Italia e Irlanda del Nord, la FIGC ha annunciato un’importante evoluzione del servizio di audiodescrizione per tifosi non vedenti e ipovedenti. Questa iniziativa, che dal 2022 ha già supportato centinaia di appassionati durante le gare interne degli Azzurri, per la prima volta sarà fruibile completamente da remoto.

Tecnologia al servizio del tifo: 500 posti digitali

Grazie a un’app dedicata, fino a 500 persone potranno seguire la sfida da casa utilizzando il proprio smartphone. Si tratta di un traguardo tecnologico e sociale che mira a rendere l’esperienza della Nazionale un patrimonio davvero condiviso. Come sottolineato dalla Federazione, l’obiettivo è garantire che ogni sostenitore possa vivere le emozioni del campo, indipendentemente dalla propria posizione fisica.

Allo Stadio di Bergamo, inoltre, una delegazione dell’Istituto dei Ciechi di Milano vivrà il match dal vivo, usufruendo di un’audiocronaca dedicata. Questo modello di inclusione sta attirando l’attenzione di tutto il panorama calcistico, compresi i vertici dei club più blasonati come i rossoneri.

Il Milan osserva: la visione di Tare e Allegri

Anche in casa Milan, l’attenzione verso l’innovazione e il sociale è massima. Il DS Igli Tare, dirigente albanese celebre per la sua lungimiranza e la capacità di modernizzare le strutture societarie, segue con interesse queste evoluzioni. Sotto la sua gestione sportiva, il Diavolo sta consolidando una visione internazionale che va oltre il semplice rettangolo di gioco.

Parallelamente, l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per la sua gestione pragmatica e la grande sensibilità umana verso il gruppo squadra, ha sempre ribadito quanto il calore dei tifosi sia il motore trainante per i meneghini. La crescita tecnologica degli stadi e dei servizi di accessibilità è un tema caro alla dirigenza del club di via Aldo Rossi, impegnata a rendere San Siro una casa accogliente per ogni sostenitore del Casciavìt.

Un calcio senza barriere

L’iniziativa della FIGC per la gara contro l’Irlanda del Nord rappresenta un precedente fondamentale. In un’epoca in cui il calcio cerca di riconnettersi con la propria base, offrire strumenti concreti ai tifosi con disabilità visiva è un segnale di civiltà. La speranza è che tali standard diventino la norma anche per le competizioni dei club, permettendo a chiunque di esultare per una parata o un gol dei propri beniamini.