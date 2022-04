Prima vittoria stagionale per la Nazionale Under 23 Femminile. Nell’amichevole contro Malta segna anche la rossonera Longo

Prima vittoria stagionale per la Nazionale Under 23 Femminile che al Centenary Stadium di Ta’ Qali supera 3-0 in amichevole Malta.

A segno oltre a Polli e Bellucci (con una rete realizzata direttamente da calcio d’angolo) anche la rossonera Miriam Longo autrice del momentaneo 2-0